 Директор Оболоні Бровар: Якщо чемпіонат буде зупинений, то про обмін між лігами не може бути й мови | Футбол | Champion.com.ua
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Директор Оболоні Бровар: Якщо чемпіонат буде зупинений, то про обмін між лігами не може бути й мови

Сьогодні 21:40 206 0
Клуб наполягає на догравання згідно з регламентом
Директор Оболоні Бровар: Якщо чемпіонат буде зупинений, то про обмін між лігами не може бути й мови
#Оболонь Бровар, #ПФЛ

Джерело - ТК Футбол.

Оболонь Бровар має наміри відстоювати догравання сезону у Першій лізі в класичному форматі.

Про це заявив спортивний директор клубу Олександр Резніченко.

"Ви знаєте, що ми представлені в ПФЛ двома клубами. Молодша команда у Другій лізі і перша команда - у Першій. Ми готові були виступати з дотриманням всіх санітарних норм, виставлених МОЗ для двох команд. Тому ми готові продовжити чемпіонат в повному обсязі.

Якщо сезон не дограють, ми впевнені, що спортивний принцип не досягнуто, оскільки попереду ще 11 турів. Про який спортивний принцип може йти мова? Якщо ми припиняємо чемпіонат, тоді про обмін між лігами не може бути й мови. Це наша офіційна позиція, якої ми дотримуємося.

Ми за те, щоб дограти чемпіонат. Уряд, УАФ, ПФЛ дозволили грати, а деякі клуби відмовляються це робити. Чому? Я їх прекрасно розумію. Одні намагаються використовувати ситуацію, щоб підвищитися в класі, інші не хочуть догравати з метою заощадити кошти, не маючи турнірної мотивації продовжувати чемпіонат. Клуби з нижньої частини таблиці готові догравати, щоб завоювати право зберегти місце на наступний сезон", - заявив Резніченко.

Нагадаємо, спортдиректор ПФЛ назвав вартість одного ПЛР-тесту.

Раніше, у ПФЛ розкритикували позицію Миная щодо відновлення чемпіонату.

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