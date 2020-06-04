У Карпатах тренер повинен бути суворим, авторитетом, підвищувати голос і давати зрозуміти, хто тут керує.

Про це заявив колишній наставник команди Ігор Йовичевич.

"Чому в Карпатах так часто змінювались тренери? Не знаю, це потрібно запитати у Петра Димінського. Він мене іноді критикував, тому що я був у хороших відносинах з футболістами, а повинен був бути суворішим, авторитетом, підвищувати голос і давати зрозуміти, хто тут керує.

Але я думаю, що цього можна досягти іншим шляхом. Футболісти і самі зрозуміють. Не треба підвищувати голос, коли тебе щось не влаштовує. Якщо футболіст не розуміє тренера, у нього немає футбольного інтелекту і він не бачить футбольне поле, то краще з ним попрощатися. Сказати прямо, що на нього не розраховують, що він може піти. А показувати, що ти сильніший, тому що ти тренер, користуватися статусом - не мій стиль", - сказав Йовичевич.