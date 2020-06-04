Тренер хорватського клубу бажає очолити київське Динамо

Йовичевич розповів про свої тренерські амбіції

Джерело - Чемпіон.

Було б великим привілеєм стати кандидатом на посаду головного тренера київського Динамо у майбутньому.

Про це заявив колишній наставник Карпат Ігор Йовичевич.

"Спочатку я хотів би досягти результатів з Динамо Загреб і реалізувати свою мрію. Але я цього і боюся. Мрія збудеться і що далі? Потрібно робити наступний крок. Хочу вчитися і прогресувати, щоб передавати свою енергію футболістам. Хочу подарувати уболівальникам Динамо Загреб багато перемог, а потім можна буде дивитися в майбутнє. Динамо Київ - великий український клуб. Було б великим привілеєм стати кандидатом на посаду головного тренера цієї команди у майбутньому", - сказав Йовичевич.

Нагадаємо, Ігор виступав у складі зелено-білих з 2002 по 2004 роки, а в сезоні 2014/15 тренував львівську команду. Після зелено-білих очолював словенський Целє та другу команду Динамо Загреб. У квітні 2020-го став головним тренером рідної команди.

Раніше повідомлялося, що Сьомін може повернутися у Динамо.

Також, Динамо цікавилось турецьким тренером.