Капітан Динамо: Піднімаю очі - Джеррард, але я посоромився сфотографуватися

Хавбек Динамо Сергій Сидорчук посоромився фотографуватися із колишнім півзахисником Ліверпуля Стівеном Джеррардом.

Про це заявив сам гравець киян.

"У свідомому віці, коли я почав дивитися футбол, мені дуже подобався Стівен Джеррард, капітан і легенда Ліверпуля. Подобалася його поведінка на полі і поза полем, у Стівена ніколи не виникало проблем із засобами масової інформації, завжди були адекватні відносини з ними. Так що моїм кумиром був Стівен Джеррард.

Був цікавий випадок, коли ми з сім'єю відпочивали в Дубаї. Вранці я стояв з дружиною на сніданку. Замовив яєчню і дивився в підлогу. А у футболістів є відмінна риса - не зовсім хороші нігті на ногах. Бачу - у когось нігті такі ж підозрілі, як у мене. Піднімаю очі - а там стоїть Стівен Джеррард. Ось це була зустріч з ним, уявляєте! (сміється).

Я - досить сором'язливий, і навіть не попросив з ним сфотографуватися. Але у нас з дружиною була річниця весілля, і наші батьки підійшли до Джеррарда і взяли у нього автограф - для Сергія та Ані", - зазначив Сидорчук.