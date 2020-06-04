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У Боруссії визнали перемогу Баварії в чемпіонській гонці

Сьогодні 19:55 783 0
Джмелі більше не розраховують на перемогу у турнірі
У Боруссії визнали перемогу Баварії в чемпіонській гонці
#Боруссія, #Баварія

Джерело - bvb.de.

У поточному сезоні Бундесліги не залишилося чемпіонської інтриги - Баварія виграє турнір.

Про це заявив спортивний директор дортмундської Боруссії Міхаель Цорк.

"З нашої точки зору, в чемпіонаті вже все вирішено. Ми не віримо, що Баварія може розгубити перевагу. Наразі наша команда займає друге місце. Хочеться закінчити сезон на цій позиції", - заявив Цорк.

Нагадаємо, що Баварія лідирує в чемпіонаті Німеччини з семиочковим відривом. Боруссія розташовується на другій сходинці, випереджаючи на два бали Лейпциг.

Раніше, Шальке планує трансфер воротаря Баварії.

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