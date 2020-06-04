У Боруссії визнали перемогу Баварії в чемпіонській гонці

Джмелі більше не розраховують на перемогу у турнірі

У поточному сезоні Бундесліги не залишилося чемпіонської інтриги - Баварія виграє турнір.

Про це заявив спортивний директор дортмундської Боруссії Міхаель Цорк.

"З нашої точки зору, в чемпіонаті вже все вирішено. Ми не віримо, що Баварія може розгубити перевагу. Наразі наша команда займає друге місце. Хочеться закінчити сезон на цій позиції", - заявив Цорк.

Нагадаємо, що Баварія лідирує в чемпіонаті Німеччини з семиочковим відривом. Боруссія розташовується на другій сходинці, випереджаючи на два бали Лейпциг.

Раніше, Шальке планує трансфер воротаря Баварії.