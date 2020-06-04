У Боруссії визнали перемогу Баварії в чемпіонській гонці

Джерело - bvb.de.
У поточному сезоні Бундесліги не залишилося чемпіонської інтриги - Баварія виграє турнір.
Про це заявив спортивний директор дортмундської Боруссії Міхаель Цорк.
"З нашої точки зору, в чемпіонаті вже все вирішено. Ми не віримо, що Баварія може розгубити перевагу. Наразі наша команда займає друге місце. Хочеться закінчити сезон на цій позиції", - заявив Цорк.
Нагадаємо, що Баварія лідирує в чемпіонаті Німеччини з семиочковим відривом. Боруссія розташовується на другій сходинці, випереджаючи на два бали Лейпциг.
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