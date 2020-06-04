Чемпіонат України з футболу U21 можуть ліквідувати

Рішення можуть прийняти найближчим часом

Футбольний чемпіонат України серед гравців не старших 21-го року (U21) можуть більше не проводити.

Про це повідомляє sportarena.com.

Рішення про доцільність турніру в цій вікової категорії, можливо, розглядатимуть на найближчому виконкомі УАФ, який запланований на 7 червня у Львові.

Можливий варіант, за якого турнір переформатують. Однак, члени виконкому схиляються до його скасування. Так само під питанням і майбутнє турніру U19.

Раніше, виконком УАФ затвердив рішення про дострокове завершення чемпіонату. У категорії до 21-го року зіграли 21 тур. Лідирував донецький Шахтар (53 очки), на другому місці перебувало київське Динамо (49), на третьому - полтавська Ворскла (41).

Нагадаємо, ПФЛ 5 червня визначить долю Першої ліги.