Зальцбург переміг, ЛАСК сенсаційно програв. Результати матчів 23 туру чемпіонату Австрії

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 3 червня, у 23-му турі чемпіонської групи чемпіонату Австрії відбулися три матчі.
ЛАСК сенсаційно вдома програв Хартбергу. Штурм у меншості поступився Вольфсбергу. Зальцбург святкував домашню перемогу над Рапідом.
Чемпіонат Австрії - Тірісо Бундесліга
23 тур, 3 червня
ЛАСК - Хартберг 1:2 (1:1)
Голи: 1:0 - 9 Клаусс, 1:1 - 24 Реп (пен), 1:2 - 90+3 Тадич
Штурм - Вольфсберг 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 44 Вайссман, 0:2 - 64 Ліндль, 1:2 - 77 Рехер
Зальцбург - Рапід 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 9 Дака, 2:0 - 90+1 Окафор
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