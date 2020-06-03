 Вікторія і Спарта здобули впевнені перемоги. Результати матчів 27 туру чемпіонату Чехії | Футбол | Champion.com.ua
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Вікторія і Спарта здобули впевнені перемоги. Результати матчів 27 туру чемпіонату Чехії

Вчора 23:41 267 0
У чемпіонаті впевнено лідирує Славія
Вікторія і Спарта здобули впевнені перемоги. Результати матчів 27 туру чемпіонату Чехії
#Спарта, #Вікторія

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 3 червня, у 27-му турі чемпіонату Чехії відбулися 5 матчів.

У складі Карвіна українець Желізко матч провів на лаві запасних. 

Чемпіонат Чехії - 1 Ліга
27 тур, 3 червня

Опава - Богеміанс 1905 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 72 Пулкраб

Острава - Вікторія 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 33 Буха (пен), 0:2 - 78 Коваржік

Словацко - Карвіна 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 4 Гавлік, 2:0 - 38 Данічек (пен)

Чеське Будейовіце - Сігма 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 50 Чавош, 2:0 - 80 Кладрубський

Спарта - Тепліце 3:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 21 Козак, 2:0 - 25 Канга (пен), 3:0 - 41 Козак

Раніше, українці допомогли Словану здобути перемогу.

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