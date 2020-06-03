Айнтрахт на виїзді знищив Вердер у 24 турі Бундесліги

Вердер залишився на передостанньому місці у турнірній таблиці

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 3 червня, у перенесеному матчі 24 туру чемпіонату Німеччини з футболу Вердер приймав Айнтрахт.

Вердер зазнав домашньої поразки. Гості після перерви зуміли забити три голи.

Після відновлення чемпіонату Вердер видав трьохматчеву серію без поразок, скоротивши очкове відставання від рятівного місця до трьох очок. Вердер мав шанс зрівнятися очками з Майнцом, але програв.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга

3 червня, 24 тур

Вердер - Айнтрахт 0:3 (0:0)

Голи: 0:1 - 61 Сілва, 0:2 - 81 Ільзанкер, 0:3 - 90 Ільзанкер

Нагадаємо, дортмундська Боруссія розтрощила Падерборн у 29 турі Бундесліги.

Раніше, Баєр мінімально переміг Фрайбург.