Нимме Калью завдяки голу українця перемогла Левадію. Результати матчів 5 туру чемпіонату Естонії

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 3 червня, у 5-му турі чемпіонату Естонії відбулися три матчі.
Тулевик на виїзді переграв Нарву. У зустрічі команд за участі українських футболістів Нимме Калью переграв Левадію. У складі господарів грали українці Лобай (на свій рахунок записав один гол), Маркович і Хомутов. У складі Левадії грали Очігава, Сафронов і Коломоєць.
Пайде вдома поступився Флорі.
Нарва - Тулевик 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 18 Марін (пен), 0:2 - 49 Марін (пен)
Нимме Калью - Левадія 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 20 Субботін, 2:0 - 56 Лобай
Пайде - Флора 1:3 (1:1)
Голи: 0:1 - 20 Саппінен, 1:1 - 45+2 Луц, 1:2 - 73 Саппінен, 1:3 - 90+2 Васильєв
Раніше, Калев і Курессааре святкували перемоги у 5 турі чемпіонату Естонії.