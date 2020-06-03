Нимме Калью завдяки голу українця перемогла Левадію. Результати матчів 5 туру чемпіонату Естонії

У зустрічі команд за участі українських футболістів виграв Нимме Калью

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 3 червня, у 5-му турі чемпіонату Естонії відбулися три матчі.

Тулевик на виїзді переграв Нарву. У зустрічі команд за участі українських футболістів Нимме Калью переграв Левадію. У складі господарів грали українці Лобай (на свій рахунок записав один гол), Маркович і Хомутов. У складі Левадії грали Очігава, Сафронов і Коломоєць.

Пайде вдома поступився Флорі.

Чемпіонат Естонії - Мейстріліга

5 тур, 3 червня

Нарва - Тулевик 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 18 Марін (пен), 0:2 - 49 Марін (пен)

Нимме Калью - Левадія 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 20 Субботін, 2:0 - 56 Лобай

Пайде - Флора 1:3 (1:1)

Голи: 0:1 - 20 Саппінен, 1:1 - 45+2 Луц, 1:2 - 73 Саппінен, 1:3 - 90+2 Васильєв

Раніше, Калев і Курессааре святкували перемоги у 5 турі чемпіонату Естонії.