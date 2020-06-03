Тоттенгем підтвердив позитивний тест на коронавірус у клубі

Джерело - football24.ua.
У лондонському Тоттенгемі виявили одну особу, яка заражена коронавірусом.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Хто саме захворів, гравець чи працівник шпор, - не зазначається. Загалом було протестовано 1197 осіб в рамках Прем'єр-ліги, підтверджений лише один випадок.
Лондонський клуб заявив, що продовжить підготовку до відновлення сезону АПЛ згідно з медичним протоколом. Нагадаємо, чемпіонат Англії планує своє повернення 17 червня.
Нагадаємо, Тоттенгем готовий купити лідера Наполі.