 Тоттенгем підтвердив позитивний тест на коронавірус у клубі | Футбол | Champion.com.ua
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Тоттенгем підтвердив позитивний тест на коронавірус у клубі

Вчора 22:40 551 0
Насторожуючі результати тестування надійшли з АПЛ
Тоттенгем підтвердив позитивний тест на коронавірус у клубі
#Тоттенгем, #коронавірус

Джерело - football24.ua.

У лондонському Тоттенгемі виявили одну особу, яка заражена коронавірусом.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Хто саме захворів, гравець чи працівник шпор, - не зазначається. Загалом було протестовано 1197 осіб в рамках Прем'єр-ліги, підтверджений лише один випадок.

Лондонський клуб заявив, що продовжить підготовку до відновлення сезону АПЛ згідно з медичним протоколом. Нагадаємо, чемпіонат Англії планує своє повернення 17 червня.

Нагадаємо, Тоттенгем готовий купити лідера Наполі.

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