Марлос: Завжди приємно забивати в матчах з Динамо

Донецький Шахтар повернув свій стиль після пропущеного голу у матчі з Динамо (3:1).

Про це заявив хавбек гірників Марлос.

"Як ви знаєте, у мене був складний період, я довго боровся з травмою, яка не дозволяла грати на 100 відсотків. Вважаю, найбільша емоція і щастя після голу - почуття, що я можу допомогти своїм партнерам, своїй команді і клубу. Приємно усвідомлювати, що вони можуть розраховувати на мене. І, звичайно, завжди приємно забивати в матчах з Динамо!

Поєдинок вийшов непростим для Шахтаря? Так, Динамо починало гру з дуже агресивним настроєм, і нам потрібно якийсь час, щоб подумки увійти в змагальний ритм. Але відразу після пропущеного гола ми повернули свій стиль, і потім вже Динамо було важко протистояти нашим комбінаціям", - зазначив Марлос.