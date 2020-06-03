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Барселона вдруге хотіла зменшити зарплату футболістів

Сьогодні 16:55 453 0
Барселона вдруге хотіла зменшити зарплату футболістів
#Бартомеу, #Барселона

Джерело - football24.ua.

Керівництво Барселони знову звернулося до футболістів з проханням піти на скорочення зарплат на тлі кризи через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє AS.

Наприкінці березня гравці Барселони погодилися зменшити зарплату на 70% і самі робили внески, щоб інші співробітники отримували повну суму. Завдяки цьому каталонці заощадили понад 40 млн євро.

Термін попередньої домовленості між клубом і гравцями добігає кінця. Цього разу клуб спробував вмовити футболістів на менш радикальне зниження зарплат, що дозволило б зберегти ще майже 10 млн.

З такою пропозицією до футболістів 23 травня звернувся особисто президент Барселони Хосеп Марія Бартомеу, однак ті відповіли відмовою. Гравці не мають наміру скорочувати свої зарплати, оскільки незабаром чемпіонат Іспанії буде відновлено.

Нагадаємо, Мессі не залишить Барселону до завершення контракту.

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