Попов: Порушень правил з мого боку в моменті з Степаненко не було

Захисник Динамо Денис Попов не порушував правила у ключовому епізоді матчу з Шахтарем.

Про це розповів сам футболіст.

"Приємно, що після двох місяців поновився чемпіонат. Але, на жаль, в матчі з Шахтарем у Динамо негативний результат. Це найгірше враження від рестарту чемпіонату.

Нам хотілося порадувати і вболівальників, і президента клубу, який був на трибуні. Не вийшло.

У першому таймі ми добре себе почували. Ноги бігли, гру ми контролювали. Погоджуся, що в другому таймі підсіли, відчував, що сил вже менше.

Момент зі Степаненко, після якого суддя скасувала гол Сидорчука - на мій погляд, курйозний. Порушень правил з мого боку не було. Дотик був, але, звичайно, не таким, як все вийшло в підсумку з боку Тараса.