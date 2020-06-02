Циганик: Якщо Карпати не дограють сезон, у клуба можуть бути проблеми з ліцензуванням

У Карпат були серйозні проблеми з ліцензуванням останніми роками через невиплату зарплатні футболістам.

Про це заявив ведучий програми Ігор Циганик.

"У Карпат були серйозні проблеми з ліцензуванням останніми роками через невиплату зарплатні футболістам. Зараз, щоби пройти ліцензування, команді треба дограти сезон. Якщо вони не дограють, то під час ліцензування можна знайти чимало проблем, на підставі яких команді можуть не видати атестат. Причому ця атестація може вплинути не тільки на виступи команди в УПЛ, а й взагалі на професійний статус клубу.

Ким догравати? У Карпат у заявці 60 людей (з гравцями U-19 і U-21). Зараз всі будуть ізольовані: хворі окремо, здорові окремо. Але підготовка важлива - необхідно завершити сезон. Говорити про спортивну складову важко, але дограти треба, щоби можна було говорити про ліцензію на наступний сезон.

Стосовно зміни керівництва, то тут цікава історія. Бо у Карпат було два інвестори, і продаж однієї частини без погодження іншої частини був би неможливий. Зараз 50% власності управляючої частини Карпат належать пану Смалійчуку, але йому треба дійти згоди з іншим інвестором львівської команди. Зараз про перспективи команди говорити завчасно", - зазначив Циганик.