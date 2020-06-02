Кварцяний: Степаненко - хлопець кремезний, а тут взяв і впав артистично

У матчі 24-го туру УПЛ між Шахтарем і Динамо (3:1) ритм гри порушила ситуація зі скасованим голом Сергія Сидорчука.

Про це заявив колишній головний тренер луцької Волині Віталій Кварцяний.

"Результат матчу цілком логічний. Шахтар виглядав більш кваліфікованим, хоча перший тайм десь був за Динамо, в співвідношенні, я думаю, 51 на 49 на користь киян. Можливо, ритм гри порушила ситуація зі скасованим голом Сидорчука - чисто непомітний навіть не удар, а, я б сказав, мажорний хід Попова, який зачепив Степаненко.

Вважаю Тараса одним з найкращих гравців матчу, але такі падіння йому не личать. Думаю, якщо б його Кличко вдарив, то він би не впав. Тарас - хлопець кремезний, грав в Запоріжжі, справжній козак. І тут взяв і так впав артистично. Воно то ні на що не впливало, м'яч, адже вже відскочив, безпосередньо за нього боротьби вже не було.

А Сергій Сидорчук забив хороший гол. Поштовхи, суєта в штрафній - це звичайне явище. Тим більше, я знаю, як тренери при діях в штрафний дають вказівки, мовляв, якщо що - сьогодні ти впади, завтра Тарас, післязавтра Ельдар і так далі. А потім суддя бігає, дивиться по VAR, те чи не те. Так я відразу зрозумів, що нічого там не було. Звичайно, це моя суб'єктивна думка. Однак факт незарахованого гола, так чи інакше, але на гру вплинув. Адже забитий м'яч дає впевненість гравцям, розкріпачує.

Третій гол Шахтар, вважаю, забив з положення поза грою, нехай там навіть було кілька сантиметрів. Але, знову ж таки, забий динамівці другий м'яч - і зовсім по-іншому могла піти б гра. Динамівці ж, мабуть, підсвідомо намагалися утримати мінімум і сіли в оборону. Я сиджу і думаю, що зараз Шахтар точно заб'є другий, третій голи, з поза грою чи без. Тому що вони хочуть грати, хочуть атакувати. Навіть програючи Динамо, донеччани виграли свіже, потужніше. Було цікаво, чи витримають вони всю гру так. Адже перший тайм реально сподобався, команди постійно атакували, на хороших швидкостях, особливо після такої перерви", - зазначив Кварцяний.