Через ситуацію з карантином було прийнято рішення швидше запустити програму Профутбол на телеканалі УНІАН.

Про це заявив ведучий програми Ігор Циганик.

"Що передача Профутбол може перейти на УНІАН - говорилося досить давно. Йшлося про те, що так буде з нового сезону. Концепція УНІАН передбачає не просто якесь мовлення, а інформаційно-спортивне.

Спортивного мовлення на каналі УНІАН згодом буде досить багато. Це в інтересах групи компаній 1+1. Ця історія була прогнозована і вибудовувалася деякий час.

Через ситуацію з карантином було прийнято рішення швидше перейти на УНІАН, ще до закінчення чемпіонату, щоб не переривати передачу. 7 червня в 21.20 вийде в ефір Профутбол і буде виходити до кінця сезону.

Ми реально давно хотіли повернутися на 21.20. Тому що це найоптимальніший час для аудиторії. Ми раді, що вдалося це зробити, тому що було багато питань.

Є аудиторія, яка цікавиться футболом. І вона звикла, що ввечері близько 21.00 вони отримують всю інформацію про футбол.

УНІАН матиме досить серйозне спортивне мовлення. Там буде багато і футболу, і, можливо, нефутбольних проектів", - зазначив Циганик.