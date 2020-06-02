За всі 10 років існування програми Профутбол ніколи не стояло питання про її закриття.

Про це заявив ведучий програми Ігор Циганик.

"Ніяких питань, щоб закрити передачу Профутбол, ніколи не було. Ніколи. Ось вона 30 серпня відсвяткує свій 10-річний ювілей. Можу вам точно сказати, що за всі 10 років ніколи не стояло питання про закриття передачі.

Передача розпочала мовлення на каналі 2+2. Був складний період, коли в інтересах групи компанії 1+1 було два клуби. Тоді було складно вибудувати певний слот для аудиторії.

Передача Профутбол тривалий час виходила в неділю після матчу. Обговорювали всі матчі туру, давали коментарі. Коли залишилися тільки два клуби, були проблеми, щоб побудувати аудиторію. Це чисто телевізійний процес.

Вже давно планувалося в групі компаній 1+1 вивести спорт на окремий канал і мати спортивне мовлення. Щоб це спортивне мовлення було чимось більшим, ніж просто "Профутбол" і трансляції матчів", - зазначив Циганик.