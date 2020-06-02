 Циганик: У програми Профутбол був складний період, але закривати ніколи не думали | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
"Онлайн забіги - це дно!" Він продовжує вражати бігову спільноту своїми результатами і мріє пробігти усі мейджори
Сьогодні 08:00 1254
Циганик: У програми Профутбол був складний період, але закривати ніколи не думали
Сьогодні 21:10 135
У Формулі-1 презентували календар першої частини сезону
Сьогодні 13:44 452
У Карпатах 13 нових випадків коронавірусу
Сьогодні 12:38 1265
Турецький клуб хоче продовжити оренду Кайоде у Шахтаря
Сьогодні 12:13 758
Полунін: Степаненко симулював – це дуже некрасиво
Сьогодні 10:47 2465 3
Лунін повернеться в Реал і буде дублером Куртуа
Сьогодні 08:15 2742
Тренер Аталанти Гасперіні захворів на коронавірус, але поїхав на матч Ліги чемпіонів
Вчора 20:55 1343
Донецький Спартак виступатиме у чемпіонаті Росії
Вчора 16:55 3884
Степаненко: Михайличенко мене знає - я не буду симулювати
Вчора 16:25 2433 5
Блоги
Український журналіст спіймав аперкотом колишнього суперника Кличка
Український журналіст спіймав аперкотом колишнього суперника Кличка Valeriy Ruchka
Сьогодні 18:16 717
Зворотний бік медалі. Українська спортсменка показала якою ціною даються перемоги
Зворотний бік медалі. Українська спортсменка показала якою ціною даються перемоги Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:33 728
У Канаді є пиво присвячене Андрію Шевченку
У Канаді є пиво присвячене Андрію Шевченку Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:42 566
Навколофутбол. Презентували фільм про фанатські угрупування Ворскли
Навколофутбол. Презентували фільм про фанатські угрупування Ворскли Valeriy Ruchka
Вчора 15:41 535
ПФЛ має прозвітувати про свою роботу - журналіст прокоментував ситуацію в Першій Лізі
ПФЛ має прозвітувати про свою роботу - журналіст прокоментував ситуацію в Першій Лізі Valeriy Ruchka
Вчора 15:02 808
Про Шахтар – Динамо, коронавірус в Карпатах, та як дограти Першу лігу - ТаТоТаке
Про Шахтар – Динамо, коронавірус в Карпатах, та як дограти Першу лігу - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Вчора 14:31 452
6 років тому у Києві відкрили музей Кличків
6 років тому у Києві відкрили музей Кличків Valeriy Ruchka
Вчора 13:52 652
Борець збірної України підтримав колишнього регіонала у якості "тітушки"
Борець збірної України підтримав колишнього регіонала у якості "тітушки" Valeriy Ruchka
Вчора 11:20 4648
Російський блогер, якого побив український боєць, виявився сином засновника МММ
Російський блогер, якого побив український боєць, виявився сином засновника МММ Андрій Твердохліб
Вчора 11:15 1651
Сторінку захисника Динамо зламав невідомий араб
Сторінку захисника Динамо зламав невідомий араб Valeriy Ruchka
Вчора 10:22 1029
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21:55 Футбол Шаран: В Олександрії про Лігу чемпіонів ніхто не думає 90
21:40 Футбол Динамо із Зорею зіграє 13 червня. Розклад матчів 26 та 27 турів УПЛ 279
21:26 Футбол Калев і Курессааре святкували перемоги у 5 турі чемпіонату Естонії 189
21:10 Футбол Циганик: У програми Профутбол був складний період, але закривати ніколи не думали 135
20:55 Футбол Українські клуби і Ротор Хацкевича цікавляться Кадимяном 419
20:40 Футбол Циганик: Шахтар вперше пішки обіграв Динамо 879 1
20:25 Хокей Вандали-протестувальники у США намалювали на пам’ятнику знаменитому хокеїстові серп і молот 251 1
20:10 Футбол Барселона нічого не знає про 7 випадків коронавірусу в команді 425
19:55 Футбол Тренер московського Динамо перехворів на коронавірус 397
19:39 Футбол Вілліан не може домовитися щодо нового контракту з Челсі 968
19:25 Футбол Циганик: Лише 5 клубів Першої ліги пройшли тестування на коронавірус 686
19:10 Футбол Уткін: Кар'єра Сьоміна у Динамо - це тотальна невдача 873
18:54 Бокс Холіфілд назвав імена потенційних суперників 836
18:40 Футбол УЄФА розглядає сенсаційний варіант з місцем проведення фіналу Ліги чемпіонів 1629
18:25 Футбол УПЛ скасувала два найближчі матчі Карпат 773
18:16 Блог Український журналіст спіймав аперкотом колишнього суперника Кличка 717
18:09 Баскетбол Помер легендарний баскетболіст Вашингтона 878
17:55 Футбол Матч Десна - Шахтар відбудеться у Києві 7361
17:40 Футбол Дикий: Сезон УПЛ під загрозою? Не бачу підстав для цього 708
17:25 Футбол Директор Карпат: Будемо просити УПЛ про перенесення наших матчів 888
17:09 Бокс Мейвезер визнаний найкращим боксером в історії боксу 1914
16:55 Футбол В УПЛ зафіксували порушення медичного протоколу у матчах 24 туру 1331
16:40 Бокс Мейвезер оплатить похорони Джорджа Флойда 1096
16:25 Футбол Клуби з Росії та Іспанії цікавляться захисником Ворскли 1247
16:10 Футбол Дуелунд: Алієв і Мілевський? Хто це? 1060

Циганик: У програми Профутбол був складний період, але закривати ніколи не думали

Сьогодні 21:10 135 0
Ведучий - про існування програми Профутбол
Циганик: У програми Профутбол був складний період, але закривати ніколи не думали
#Профутбол, #Циганик

Джерело - Чемпіон.

За  всі 10 років існування програми Профутбол ніколи не стояло питання про її закриття.

Про це заявив ведучий програми Ігор Циганик.

"Ніяких питань, щоб закрити передачу Профутбол, ніколи не було. Ніколи. Ось вона 30 серпня відсвяткує свій 10-річний ювілей. Можу вам точно сказати, що за всі 10 років ніколи не стояло питання про закриття передачі.

Передача розпочала мовлення на каналі 2+2. Був складний період, коли в інтересах групи компанії 1+1 було два клуби. Тоді було складно вибудувати певний слот для аудиторії. 

Передача Профутбол тривалий час виходила в неділю після матчу. Обговорювали всі матчі туру, давали коментарі. Коли залишилися тільки два клуби, були проблеми, щоб побудувати аудиторію. Це чисто телевізійний процес.

Вже давно планувалося в групі компаній 1+1 вивести спорт на окремий канал і мати спортивне мовлення. Щоб це спортивне мовлення було чимось більшим, ніж просто "Профутбол" і трансляції матчів", - зазначив Циганик.

Раніше, УПЛ скасувала два найближчі матчі Карпат.

Коментарі ()