Джерело - Чемпіон.
В українській футбольній Першій лізі лише 5 команд пройшли тестування на коронавірус.
Про це заявив український журналіст Ігор Циганик.
"Ситуація з тестами на коронавірус в Першій лізі? Вона - катастрофічна. Тільки п'ять клубів першої ліги пройшли тести. П'ять клубів з 16-ти.
Як можна зараз відновлювати чемпіонат, якщо самі клуби не зацікавлені в тому, щоб пройти ці тести? Ситуація дуже складна.
Карпати грали товариську гру з Волинню. Яка ситуація у Волині? Дуже великі питання", - зазначив Циганик.
Раніше, ПФЛ 5 червня визначить долю Першої ліги.
Нагадаємо, один з клубів Першої ліги відмовився догравати чемпіонат.