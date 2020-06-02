В українській футбольній Першій лізі лише 5 команд пройшли тестування на коронавірус.

Про це заявив український журналіст Ігор Циганик.

"Ситуація з тестами на коронавірус в Першій лізі? Вона - катастрофічна. Тільки п'ять клубів першої ліги пройшли тести. П'ять клубів з 16-ти.

Як можна зараз відновлювати чемпіонат, якщо самі клуби не зацікавлені в тому, щоб пройти ці тести? Ситуація дуже складна.

Карпати грали товариську гру з Волинню. Яка ситуація у Волині? Дуже великі питання", - зазначив Циганик.