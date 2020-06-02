Ізотов вже працює з командою

Тренер воротарів московського Динамо Дмитро Ізотов перехворів на коронавірус і повернувся до роботи з командою.

Про це заявив сам спеціаліст.

"Самопочуття відмінне. І настрій теж! Дуже скучив за командою, всім хлопцям і своїй воротарській бригаді. Вкрай радий нарешті повернутися до роботи на поле! " - сказав Ізотов.

Московське Динамо, набравши у 22 турах 30 очок, займає шосте місце в турнірній таблиці російської Прем'єр-Ліги.

Раніше, Уткін звинуватив Україну у корупції при отриманні права приймати Євро-2012.