Контракт Вілліана з Челсі закінчується в кінці нинішнього сезону і сторони ведуть переговори з приводу нової угоди, однак поки не можуть домовитися.

Про це заявив агент бразильця Кіа Джурабчіан.

"Вілліан хоче підписати трирічний контракт, а далі буде видно. Політика ж Челсі полягає в тому, щоб пропонувати угоду максимум на два роки, так що розбіжності саме в цьому.

Ми поважаємо позицію Челсі, але у Вілліана є амбіції і кар'єра. Він хоче завершити її на дуже високому рівні.

Інтерес Тоттенгему? На цей час він гравець Челсі. У нього контракт до кінця сезону, тому, думаю, говорити про його перехід в інший клуб - нешанобливо. Поки ми не спілкувалися ні з Тоттенгемом, ні з іншими клубами", - зазначив Джурабчіан.