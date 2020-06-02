 Уткін: Кар'єра Сьоміна у Динамо - це тотальна невдача | Футбол | Champion.com.ua
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Уткін: Кар'єра Сьоміна у Динамо - це тотальна невдача

Сьогодні 19:10 404 0
Уткін поділився думками щодо роботи колишнього керманича киян
Уткін: Кар'єра Сьоміна у Динамо - це тотальна невдача
#Сьомін, #Уткін

Джерело - football24.ua.

Колишній керманич Динамо Юрій Сьомін беріг хороші стосунки з сім'єю Суркісів.

Про це заявив відомий російський коментатор Василь Уткін.

"Про кар'єру Юрія Сьоміна в Україні можна казати різне. Він зберіг хороші стосунки з сім'єю Суркісів, його добрим словом згадують київські вболівальники. Але, насправді, це була тотальна невдача. Він виграв всього один титул чемпіона за два своїх пришестя. А в іншому, він все програв Шахтарю.

А український чемпіонат до того і зводиться: або Динамо, або Шахтар. Тому, другі місця і фіналісти це - поразки. І тоді, у півфіналі Кубка УЄФА з Шахтарем, Сьомін втратив реальний шанс вийти у фінал єврокубка. Тому це не можна вважати успіхом", - зазначив Уткін.

Нагадаємо, Сьомін тренував київське Динамо з 2008-го по 2009-й і з 2010-го по 2012-й роки. У сезоні 2008/09 здобув з біло-синіми золоті медалі української першості.

Раніше, Уткін заявляв, що не розумію, чому преса перетворила життя Усика на пекло.

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