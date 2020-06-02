Уткін: Кар'єра Сьоміна у Динамо - це тотальна невдача

Колишній керманич Динамо Юрій Сьомін беріг хороші стосунки з сім'єю Суркісів.

Про це заявив відомий російський коментатор Василь Уткін.

"Про кар'єру Юрія Сьоміна в Україні можна казати різне. Він зберіг хороші стосунки з сім'єю Суркісів, його добрим словом згадують київські вболівальники. Але, насправді, це була тотальна невдача. Він виграв всього один титул чемпіона за два своїх пришестя. А в іншому, він все програв Шахтарю.

А український чемпіонат до того і зводиться: або Динамо, або Шахтар. Тому, другі місця і фіналісти це - поразки. І тоді, у півфіналі Кубка УЄФА з Шахтарем, Сьомін втратив реальний шанс вийти у фінал єврокубка. Тому це не можна вважати успіхом", - зазначив Уткін.