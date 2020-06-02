Барселона нічого не знає про 7 випадків коронавірусу в команді

Клуб чекає підтвердження Ла-Ліги

Барселона нічого не знає, що у березні 5 гравців основної команди і два члени тренерського штабу здали позитивні тести на коронавірус.

Про це повідомляє AS.

Раніше інформацію про тести озвучувала Ла-Ліга, і про хворих в складі Барселони нічого сказано не було. Клуб не має подібних даних і чекає відповіді Ла-Ліги.

Примера поки не коментує цю інформацію.

У Барселоні підкреслили, що нічого про хворих в березні не знають, але всі тести перед поверненням команди до повноцінних тренувань в травні були негативними.