Дикий: Сезон УПЛ під загрозою? Не бачу підстав для цього

Львівські Карпати йдуть на самоізоляцію на два тижні і матчі 25-26 турів за їх участі будуть перенесені.

Про це заявив виконавчий директор УПЛ Євген Дикий.

"Зараз команда йде на самоізоляцію на два тижні. У нас немає підтвердження того, що у інших представників клубу негативні результати, адже з часом вони можуть змінитися.

Згідно з рекомендаціями та вимогами, клуб йде на двотижневу самоізоляцію, а після цього знову буде здавати тести.

Карпати не зіграють в 25-му турі УПЛ з Ворсклою, і в 26-му турі з Дніпром-1 теж. Два тижні клуб буде на самоізоляції.

Якщо і після цього у "Карпат" будуть позитивні тести, це вже буде позаштатна ситуація. Будемо збиратися і приймати рішення. Але давайте будемо вірити в краще і сподіватися, що "Карпати" зможуть повноцінно завершити сезон.

Упевнений, що ми все робимо згідно з вимогами МОЗ і уряду. Говорити, що є якась загроза сезону УПЛ - не бачу підстав для цього", - зазначив Дикий.