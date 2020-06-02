Клуби з Росії та Іспанії цікавляться захисником Ворскли

Центральний захисник Ворскли Пап-Альюн Ндіайе входить у сферу інтересів клубів з Росії та Іспанії.

Про це заявив сам футболіст.

"Мною цікавляться російські та іспанські клуби. Що вирішу у майбутньому? Я йду від матчу до матчу і не дуже багато думаю про майбутнє. У мене є контракт з Ворсклою до 2021 року. Нещодавно в Україні відновився розіграш чемпіонату.

У клубі будується хороший проект з тренером, який розраховує на мене. Я не звертаю занадто багато уваги на подібну інформацію, навіть якщо вона мені лестить. Зацікавлені клуби знають, до кого звертатися", - сказав Ндіайє.