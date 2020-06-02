 Дикий: Матч Шахтар — Динамо вийшов на міжнародний ринок | Футбол | Champion.com.ua
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Дикий: Матч Шахтар — Динамо вийшов на міжнародний ринок

Сьогодні 14:32 2031 0
Дикий: Матч Шахтар — Динамо вийшов на міжнародний ринок
#Дикий, #УПЛ

Джерело - tribuna.com.

Матч 24-го туру УПЛ Шахтар – Динамо транслювався в країнах Балтії.

Про це розповів виконавчий директор УПЛ Євген Дикий.

"Права на останній матч між Шахтарем і Динамо (3:1) належать телеканалам Футбол. Вони з нашою допомогою реалізували права на показ зустрічі на країни Балтії. Тобто, вони пішли на міжнародний ринок.

Але як буде далі — важко сказати. З огляду на те, що телетранслятором такого матчу може бути компанія, яка транслює матчі нелегально. Тут є питання", — сказав Дикий.

Раніше повідомлялося, що матч Ворскла - Карпати може не відбутися.

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