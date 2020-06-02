Дикий: Матч Шахтар — Динамо вийшов на міжнародний ринок

Джерело - tribuna.com.
Матч 24-го туру УПЛ Шахтар – Динамо транслювався в країнах Балтії.
Про це розповів виконавчий директор УПЛ Євген Дикий.
"Права на останній матч між Шахтарем і Динамо (3:1) належать телеканалам Футбол. Вони з нашою допомогою реалізували права на показ зустрічі на країни Балтії. Тобто, вони пішли на міжнародний ринок.
Але як буде далі — важко сказати. З огляду на те, що телетранслятором такого матчу може бути компанія, яка транслює матчі нелегально. Тут є питання", — сказав Дикий.
Раніше повідомлялося, що матч Ворскла - Карпати може не відбутися.