Дикий: Матч Шахтар — Динамо вийшов на міжнародний ринок

Матч 24-го туру УПЛ Шахтар – Динамо транслювався в країнах Балтії.

Про це розповів виконавчий директор УПЛ Євген Дикий.

"Права на останній матч між Шахтарем і Динамо (3:1) належать телеканалам Футбол. Вони з нашою допомогою реалізували права на показ зустрічі на країни Балтії. Тобто, вони пішли на міжнародний ринок.

Але як буде далі — важко сказати. З огляду на те, що телетранслятором такого матчу може бути компанія, яка транслює матчі нелегально. Тут є питання", — сказав Дикий.