Перед матчем з Олександрією Динамо покаже звернення уболівальників

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.
Динамо організувало конкурс для уболівальників перед матчем 25-го туру УПЛ з Олександрією.
Про це пресслужба київського клубу.
"Пропонуємо всім небайдужим зробити відеозвернення зі словами підтримки команді, яке гравці зможуть побачити перед початком наступного матчу на великих табло Олімпійського і надихнутися безпосередньо перед стартом гри.
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Також це відео зі зверненнями уболівальників розмістять на офіційному клубному каналі в YouTube", - йдеться в повідомленні клубу.
Матч Динамо - Олександрія зіграють 7 червня, початок – о 17:00.
Нагадаємо, Динамо програло Шахтарю з рахунком 1:3.