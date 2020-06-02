Перед матчем з Олександрією Динамо покаже звернення уболівальників

Уболівальники Динамо можуть підтримати команду

Динамо організувало конкурс для уболівальників перед матчем 25-го туру УПЛ з Олександрією.

Про це пресслужба київського клубу.

"Пропонуємо всім небайдужим зробити відеозвернення зі словами підтримки команді, яке гравці зможуть побачити перед початком наступного матчу на великих табло Олімпійського і надихнутися безпосередньо перед стартом гри.

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Також це відео зі зверненнями уболівальників розмістять на офіційному клубному каналі в YouTube", - йдеться в повідомленні клубу.

Матч Динамо - Олександрія зіграють 7 червня, початок – о 17:00.

Нагадаємо, Динамо програло Шахтарю з рахунком 1:3.