Турецький клуб хоче продовжити оренду Кайоде у Шахтаря

Оларенваджу Кайоде може залишитися у Туреччині

Газішехір Газиантеп намагається узгодити з Шахтарем питання продовження договору оренди нападник Оларенваджу Кайоде до кінця липня.

Про це повідомляє Sport.ua.

Наразі переговори перебувають на початковій стадії, хоча турецький клуб розраховує вирішити питання якомога швидше.

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Відзначимо, що в поточному сезоні нігерійський форвард зіграв 24 матчі, відзначившись 9 голами і 7 асистами.

Нагадаємо, Шахтар завдяки дублю Марлоса переграв Динамо.