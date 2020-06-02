Турецький клуб хоче продовжити оренду Кайоде у Шахтаря

Джерело - sport.ua.
Газішехір Газиантеп намагається узгодити з Шахтарем питання продовження договору оренди нападник Оларенваджу Кайоде до кінця липня.
Про це повідомляє Sport.ua.
Наразі переговори перебувають на початковій стадії, хоча турецький клуб розраховує вирішити питання якомога швидше.
Актуально: Нападник Шахтаря відмовляється тренуватися у турецькій команді, де перебуває в оренді
Відзначимо, що в поточному сезоні нігерійський форвард зіграв 24 матчі, відзначившись 9 голами і 7 асистами.
Нагадаємо, Шахтар завдяки дублю Марлоса переграв Динамо.