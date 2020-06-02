Нива Тернопіль може відмовитися від виходу у Першу ліги

Нива має серйозні фінансові труднощі, тому може відмовитися від підвищення у класі.

Про це розповів головний тренер тернопільської команди Василь Малик.

"5 червня має відбутися зустріч керівництва Ниви з потенційними інвесторами – лише після неї можна буде говорити про те, в якому напрямку ми будемо рухатися.

Чи будемо ми підсилюватися? Однозначно, без цього ніяк не обійтися. Інша справа, на які умови запрошувати новачків. Для нас важливі не імена, а бажання гравця рости і розвиватися, наскільки він мотивований, чи здатний влитися в колектив, який не хапає з неба зірок", – розповів Малик.