 Гравець Десни обіцяє поголити голову, якщо клуб займе друге місце в УПЛ | Футбол | Champion.com.ua
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Гравець Десни обіцяє поголити голову, якщо клуб займе друге місце в УПЛ

Сьогодні 08:31 668 0
Євген Паст прокоментував завдання Десни
Гравець Десни обіцяє поголити голову, якщо клуб займе друге місце в УПЛ
#Десна

Джерело - footballua.tv.

Керівництво Десни вимагає від футболістів боротися за призові місця в УПЛ.

Про це розповів воротар чернігівської команди Євген Паст.

"Перед грою з Колосом керівництво озвучило мету - боротьба за призові місця. Я так зрозумів, що апетит приходить під час гри, і, звичайно, ми будемо вирішувати завдання, які перед нами ставить керівництво. Вони роблять для цього все можливе і неможливе. Будемо рухатися від гри до гри.

Підстрижусь наголо, якщо займемо друге місце. Можу пообіцяти. Зателефонуйте, я можу це зробити в прямому ефірі", - сказав Паст.

Нагадаємо, Десна переграла Колос.

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