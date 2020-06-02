Гравець Десни обіцяє поголити голову, якщо клуб займе друге місце в УПЛ

Керівництво Десни вимагає від футболістів боротися за призові місця в УПЛ.

Про це розповів воротар чернігівської команди Євген Паст.

"Перед грою з Колосом керівництво озвучило мету - боротьба за призові місця. Я так зрозумів, що апетит приходить під час гри, і, звичайно, ми будемо вирішувати завдання, які перед нами ставить керівництво. Вони роблять для цього все можливе і неможливе. Будемо рухатися від гри до гри.

Підстрижусь наголо, якщо займемо друге місце. Можу пообіцяти. Зателефонуйте, я можу це зробити в прямому ефірі", - сказав Паст.