Кельн та Лейпциг порадували гольовою феєрією у 29 турі Бундесліги

Команди на двох забили шість голів

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 1 червня, у матчі 29 туру чемпіонату Німеччини з футболу Кельн вдома поступився Лейпцигу.

У першому таймі Кельну вдалося забити швидкий гол. Гості ще до перерви зуміли забити двічі. Після перерви команди продовжили радувати забитими голами.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга

1 червня, 29 тур

Кельн - Лейпциг 2:4 (1:2)

Голи: 1:0 - 7 Кордоба, 1:1 - 20 Шик, 1:2 - 38 Нкунку, 1:3 - 50 Вернер, 2:3 - 55 Модест, 2:4 - 57 Ольмо

Нагадаємо, дортмундська Боруссія розтрощила Падерборн у 29 турі Бундесліги.

Раніше, Баєр мінімально переміг Фрайбург.