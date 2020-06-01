 Аутсайдери АПЛ хочуть відмовитися від вильоту у випадку дострокового завершення сезону | Футбол | Champion.com.ua
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Аутсайдери АПЛ хочуть відмовитися від вильоту у випадку дострокового завершення сезону

Сьогодні 13:48 312 0
Аутсайдери не хочуть покидати АПЛ
Аутсайдери АПЛ хочуть відмовитися від вильоту у випадку дострокового завершення сезону
#АПЛ

Джерело - xsport.ua.

Команди з нижньої частини турнірної таблиці АПЛ закликають лігу скасувати правило вильоту в Чемпіоншип в поточному сезоні.

Про це повідомляє Sky Sports.

Джерело не називає ці команди, але повідомляє, що вони вже отримали підтримку у деяких ТОП-клубів чемпіонату Англії.

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Таке рішення аутсайдери АПЛ вимагають прийняти лише в тому випадку, якщо сезон буде завершено достроково.

Нагадаємо, у англійському футболі підтверджено 10 нових заражених коронавірусом.

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