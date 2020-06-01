Аутсайдери АПЛ хочуть відмовитися від вильоту у випадку дострокового завершення сезону

Джерело - xsport.ua.
Команди з нижньої частини турнірної таблиці АПЛ закликають лігу скасувати правило вильоту в Чемпіоншип в поточному сезоні.
Про це повідомляє Sky Sports.
Джерело не називає ці команди, але повідомляє, що вони вже отримали підтримку у деяких ТОП-клубів чемпіонату Англії.
Актуально: Чемпіоншип вслід за АПЛ відновлює чемпіонат
Таке рішення аутсайдери АПЛ вимагають прийняти лише в тому випадку, якщо сезон буде завершено достроково.
Нагадаємо, у англійському футболі підтверджено 10 нових заражених коронавірусом.