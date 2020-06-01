Метревелі: Михайличенко грамотно вибудував тактику на гру з Шахтарем

Динамо мало шанси показати кращий результат у грі з Шахтарем.

Про це розповів експерт Михайло Метревелі.

"У Шахтаря був найсильніший склад. У Динамо теж, за винятком Циганкова. В цілому, бойова гра. Старт, звичайно, вдався київському Динамо - пресинг, тиск, агресія. Михайличенко розумів, що вікно можливостей буде в перші пів години, і тут потрібно забити гол. Мені здається, тренер Динамо відчував, що на довгу дистанцію команда не витягне фізично і функціонально.

Дуже чітко і грамотно Михайличенко вибудував тактику на цю гру. Якби не обставини, Динамо могло забити більше.