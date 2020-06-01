Метревелі: Михайличенко грамотно вибудував тактику на гру з Шахтарем

Джерело - footballua.tv.
Динамо мало шанси показати кращий результат у грі з Шахтарем.
Про це розповів експерт Михайло Метревелі.
"У Шахтаря був найсильніший склад. У Динамо теж, за винятком Циганкова. В цілому, бойова гра. Старт, звичайно, вдався київському Динамо - пресинг, тиск, агресія. Михайличенко розумів, що вікно можливостей буде в перші пів години, і тут потрібно забити гол. Мені здається, тренер Динамо відчував, що на довгу дистанцію команда не витягне фізично і функціонально.
Дуже чітко і грамотно Михайличенко вибудував тактику на цю гру. Якби не обставини, Динамо могло забити більше.
Актуально: Денисов: Відчувалася прірва між Шахтарем і Динамо в класі
У Шахтаря є запас міцності. Якісна лава запасних є визначальним фактором у подібних матчах. А ось Київ зменшив оберти у другому таймі, це однозначно. Подібна тенденція простежувалася в товариських матчах із Рухом.
Шахтар знаходиться в кращих кондиціях. Із чим це пов'язано? Важко сказати. Динамо і не розраховувало відіграти в одному темпі всі 90 хвилин, багато сил було витрачено на старті матчу", - сказав Метревелі.
Нагадаємо, Динамо програло Шахтарю з рахунком 1:3.