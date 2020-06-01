Сабо: Гравці середньої лінії Динамо - футболісти Першої ліги

Середня лінія Динамо не може вести гру в УПЛ.

Про це розповів екстренер Динамо та збірної України Йожеф Сабо.

"В Динамо немає середньої лінії, як такої, що буде вести гру. Від цього й залежить як вони зіграють. Якщо немає середньої лінії - в них нічого не вийде. Для мене гравці середньої лінії Динамо - футболісти Першої ліги. Не для Динамо Київ. Це моя думка - бачу по грі. Без середньої лінії не може бути успіху, не може бути команди.

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Гравці середньої лінії Динамо не виросли. Вони залишились на тому ж рівні молодіжного футболу. В середній лінії має бути гравець, який керуватиме грою. На цей момент, в Динамо такого гравця немає", - відзначив Сабо.