Капітан Динамо: Хочеться просто привітати Шахтар з перемогою

Донецький Шахтар краще використав свої моменти, ніж Динамо.

Про це заявив капітан киян Сергій Сидорчук.

"Погано, що грали без глядачів? Відчувається, коли є підтримка, особливо в таких матчах. Особливо останнім часом, коли на наші матчі ходило більше вболівальників, ніж на інші. Всі раді, що футбол нарешті повернувся. Нехай і в такому форматі. Потрібно розуміти, що так триватиме недовго, і скоро глядачі зможуть ходити на футбол.

Хочеться просто привітати Шахтар з перемогою, вони краще використовували свої моменти. Що стосується другого і третього гола, то ми, напевно, самі їх подарували супернику. Така команда, як Шахтар, добре використовує свої моменти", - зазначив Сидорчук.