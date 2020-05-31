Дортмундська Боруссія розтрощила Падерборн у 29 турі Бундесліги

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 31 травня, у матчі 29 туру чемпіонату Німеччини з футболу Падерборн вдома поступився Боруссії (Дортмунд).
Після сухого першого тайму матчу господарі поплили у другому. Вони пропустили аж 6 голів, забивши лише м’яч престижу.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
31 травня, 29 тур
Падерборн - Боруссія (Дортмунд) 1:6 (0:0)
Голи: 0:1 - 54 Азар, 0:2 - 57 Санчо, 1:2 - 72 Хюнемаєр (пен), 1:3 - 74 Санчо, 1:4 - 85 Хакімі, 1:5 - 89 Шмельцер, 1:6 - 90+1 Санчо
Нагадаємо, Вердер обіграв Шальке.
Раніше, Баєр мінімально переміг Фрайбург.