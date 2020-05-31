Дортмундська Боруссія розтрощила Падерборн у 29 турі Бундесліги

Господарі провалили другий тайм матчу, пропустивши аж шість голів

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 31 травня, у матчі 29 туру чемпіонату Німеччини з футболу Падерборн вдома поступився Боруссії (Дортмунд).

Після сухого першого тайму матчу господарі поплили у другому. Вони пропустили аж 6 голів, забивши лише м’яч престижу.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга

31 травня, 29 тур

Падерборн - Боруссія (Дортмунд) 1:6 (0:0)

Голи: 0:1 - 54 Азар, 0:2 - 57 Санчо, 1:2 - 72 Хюнемаєр (пен), 1:3 - 74 Санчо, 1:4 - 85 Хакімі, 1:5 - 89 Шмельцер, 1:6 - 90+1 Санчо

Нагадаємо, Вердер обіграв Шальке.

Раніше, Баєр мінімально переміг Фрайбург.