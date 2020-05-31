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Каштру: Ми відірвалися ще більше від другого місця

Сьогодні 20:42 659 0
Наставник гірників прокоментував перемогу над Динамо
Каштру: Ми відірвалися ще більше від другого місця
#Каштру, #Шахтар, #Динамо

Джерело - ТК Футбол.

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру притримав заміну Марлоса у матчі з київським Динамо.

Про це заявив сам наставник.

"Ми пройшли через дуже складний момент. 2,5 місяці без змагань були складними для всіх нас. Але ми працювали весь цей час. Ми були впевнені і налаштовані на те, що ми переможемо. Ми відірвалися ще більше від другого місця. Ми вже набагато ближче до нашої мети.

Чи задоволений я грою? Ми б хотіли зіграти у Донецьку. Там наш дім. Зараз нам доводиться грати тут, ми повинні це приймати. Ми прийняли рішення грати на Олімпійському, це чудовий стадіон. У Харкові теж хороші умови. Але зараз літати не рекомендується. Ми граємо з повною віддачею і настроєм.

Я трохи притримав заміну Марлоса. Я вирішив, що після другого гола йому потрібно провести ще трохи часу на полі. Другий гол додав йому мотивації. Він - чудовий професіонал, незважаючи на втому. На щастя, він не тільки забив другий гол, але і зміг провести ще деякий час на полі.

Марлос - гравець, технічні якості якого не ставляться під сумнів. Його гол додав нам спокою, адже ми програвали 0:1, а виграли 3:1.

Наскільки Шахтар зараз в оптимальних кондиціях? Завжди можна прогресувати і рости. Після такої паузи було дуже складно", - сказав Каштру.

Раніше, Динамо програло Шахтарю з рахунком 1:3.

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