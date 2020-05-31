 Енергетик-БДУ у неймовірному матчі втратив перемогу над Вітебськом у 11 турі чемпіонату Білорусі | Футбол | Champion.com.ua
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Енергетик-БДУ у неймовірному матчі втратив перемогу над Вітебськом у 11 турі чемпіонату Білорусі

Сьогодні 17:53 269 0
Енергетик-БДУ очолив турнірну таблицю
Енергетик-БДУ у неймовірному матчі втратив перемогу над Вітебськом у 11 турі чемпіонату Білорусі
#Вітебськ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 31 травня, у 11-му турі чемпіонату Білорусі Енергетик-БДУ приймав Вітебськ.

Перша половина матчу видалася досить результативна. Команди на двох забили аж 5 голів. На 56-ій хвилині господарі залишилися у меншості - червону картку отримав Юдчиць. Але перевагою в одного гравця гості не могли скористатися досить довго і лише у компенсовані хвилини зрівняли рахунок.

Чемпіонат Білорусі - Вища ліга
11 тур, 31 травня

Енергетик-БДУ - Вітебськ 3:3 (3:2)

Голи: 0:1 - 9 Каріока, 1:1 - 33 Бакич, 2:1 - 40 Умаров, 2:2 - 42 Ніколаєску, 3:2 - 44 Тве, 3:3 - 90+5 Сезар

Нагадаємо, Мілевський визнаний найкращим гравцем Динамо Брест у квітні.

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