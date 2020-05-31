Експерт поділився очікуваннями від центрального матчу 24-го туру

Джерело - ТК Футбол.

Відрив у 13 очок у турнірній таблиці УПЛ дозволяє донецькому Шахтарю відчувати більш вільно у матчі з Динамо.

Футбольний експерт Йожеф Сабо

"Звичайно, ця велика перерва позначиться. Не було такого в нашому футболі, щоб літня перерва була 2.5 місяці. Звичайно, футболісти на карантину отримали завдання та займалися фізично. А ось тактичні заняття були неможливі. Судячи з контрольних матчів, вважаю, що за фізичними кондиціями гравці готові. Цю гру все чекають, зустрічаються дві кращі команди України, біля ТВ всі будуть вболівати.

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13 очок - це дуже великий відрив. Я вважаю, що Шахтар - вже чемпіон. Давайте будемо справедливі та дивитися правді в очі. Але цікаво, яку тактику оберуть кияни. У них не грають основні футболісти, Бурда і Циганков хворіють, багато молоді. Перевагу віддаю Шахтарю. Я очікую, що будуть забиті м'ячі. У "Шахтаря" хороший напад - Тайсон, Марлос, Мораес, Ісмаїлі, Патрік. Вони довели в Європі, що можуть навіть на виїзді забивати. Щоб обіграти Шахтар, киянам потрібно всі 90 хвилин пресингувати, не давати спокою супернику. Але якщо вони сядуть до своїх воріт, то пропустять і програють", - сказав Сабо.

На нашому сайті буде вестися текстова трансляція матчу Шахтар - Динамо.