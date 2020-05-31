 Ірина Морозюк вважає, що Микола зраджував їй після паузи в їхніх відносинах | Футбол | Champion.com.ua
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Ірина Морозюк вважає, що Микола зраджував їй після паузи в їхніх відносинах

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Ірина Морозюк вважає, що Микола зраджував їй після паузи в їхніх відносинах
#Морозюк

Джерело - UA-футбол.

Колишній гравець київського Динамо Микола Морозюк зраджував своїй дружині під час паузи, яку пара взяла в жовтні минулого року.

Про це заявила сама Ірина.

"Я думаю, Коля зраджував мені. Як я до цього ставлюся? Та ніяк. Він ніколи мене не ображав. Хотілося б мені? Хотілося - але я не зраджувала. Я, до речі, вважаю брехнею розмови про те, що чоловіки полігамні, а жінки - ні. Я думаю, що жінки більш полігамні. Але нам соціум нав'язує зворотне, тому дівчата соромляться своєї полігамності", - сказала Ірина Морозюк.

Раніше, Ірина Морозюк розлучилася з Миколою.

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