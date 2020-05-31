Колишній керівник арбітрів АПЛ: Пенальті у ворота Зорі був призначений за правилами

Рішення Євгена Арановського призначити пенальті наприкінці матчу 24-го туру УПЛ Олександрія - Зоря (1:0) було вірним.

Про це заявив керівник арбітрів АПЛ Кіт Хакетт.

"Суддя був у хорошій позиції, щоб побачити момент і приймати рішення, грунтуючись на діях захисника і його опонента.

Захисник діяв необережно і повинен був розуміти наслідки. Його тіло і витягнута рука дали чіткі підстави для рефері - і правила гри підтверджують його правоту.

Зараз в правилі 12 зазначено, що потрібно ставити пенальті, коли захисник проявляє необережність - проявляє неуважність або необачно в єдиноборстві або діє необачно. Дисциплінарні санкції при цьому не потрібні", - сказав Хаккет.