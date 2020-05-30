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Бабич готовий зіграти з Карпатами наступного тижня

Вчора 23:51 575 0
Олександр Бабич прокоментував відміну матчу з Карпатами
Бабич готовий зіграти з Карпатами наступного тижня
#Бабич, #Маріуполь, #Карпати

Джерело - zbirna.com.

Маріуполь готовий зіграти з Карпатами відкладений матч 24 туру УПЛ.

Про це розповів головний тренер маріупольської команди Олександр Бабич.

"Нам поки нічого не пояснили. Керівництво займається з'ясуванням всіх нюансів. Цікаво зрозуміти, коли були зроблені тести, коли про позитивні результати стало відомо, коли про них повідомили в УПЛ, коли повідомили нам. Ми, до речі, тести здали вчора в Києві - у нас все в порядку.

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Було б непогано далеко матч з Карпатами не відкладати. Ми готові зіграти на наступному тижні - наприклад, в середу. Але, напевно, було б справедливо провести цю зустріч десь посередині - в тому ж Києві", - розповів Бабич.

Нагадаємо, УПЛ відклала матч Карпати – Маріуполь.

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