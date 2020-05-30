Црвена Звезда достроково стала чемпіоном Сербії

Цей третій поспіль чемпіонський титул Црвени Звезди

Джерело - Чемпіон.

Црвена Звезда достроково завоювала титул чемпіона Сербії сезону-2019-2020.

У матчі 27-го туру чемпіонату Сербії белградський клуб з рахунком 5:0 розгромив Рад.

Таким чином, Црвена Звезда набрала 72 очка за три тури до кінця сезону і стала недосяжною для найближчого переслідувача, столичного Партизана, який в 26 матчах набрав 58 очок.

Зазвичай у сербській Суперлізі проводиться плей-оф, проте через пандемію коронавірусной інфекції сезон буде завершено після 30 турів.

Це третій поспіль чемпіонський титул Црвени Звезди.

Нагадаємо, ексгравець Динамо хоче завершити кар'єру в рідному клубі.