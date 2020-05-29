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В Іспанії чемпіонат відновиться севільським дербі
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В Іспанії чемпіонат відновиться севільським дербі

Сьогодні 20:57 93 0
Ла-Ліга відновить чемпіонат 11 червня
В Іспанії чемпіонат відновиться севільським дербі
#Іспанія, #Ла-Ліга

Джерело - sport.uа.

Вища спортивна рада Іспанії офіційно підтвердила, що турнір в Ла-Лізі відновиться 11 червня.

Про це повідомляє AS.

В Іспанії прийняли принципове рішення про догравання сезону. Першим матчем після тривалої паузи стане севільске дербі між Севільєю та Бетісом.

Планується, що чемпіонат Іспанії 2019/20 повинен завершитися 18–19 липня. Таким чином, 11 турів команди зіграють за 40 днів. ,

Новий сезон розпочнеться 12 вересня.

Поточний сезон іспанської Ла Ліги призупинили в середині березня через пандемію коронавірусу. У таблиці чемпіонату лідирує Барселона, яка випереджає Реал на два очки.

Нагадаємо, Барселона визначилась з майбутнім Фаті.

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