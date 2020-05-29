В Іспанії чемпіонат відновиться севільським дербі

Джерело - sport.uа.
Вища спортивна рада Іспанії офіційно підтвердила, що турнір в Ла-Лізі відновиться 11 червня.
Про це повідомляє AS.
В Іспанії прийняли принципове рішення про догравання сезону. Першим матчем після тривалої паузи стане севільске дербі між Севільєю та Бетісом.
Планується, що чемпіонат Іспанії 2019/20 повинен завершитися 18–19 липня. Таким чином, 11 турів команди зіграють за 40 днів. ,
Новий сезон розпочнеться 12 вересня.
Поточний сезон іспанської Ла Ліги призупинили в середині березня через пандемію коронавірусу. У таблиці чемпіонату лідирує Барселона, яка випереджає Реал на два очки.
Нагадаємо, Барселона визначилась з майбутнім Фаті.