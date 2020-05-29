В Іспанії чемпіонат відновиться севільським дербі

Ла-Ліга відновить чемпіонат 11 червня

Вища спортивна рада Іспанії офіційно підтвердила, що турнір в Ла-Лізі відновиться 11 червня.

Про це повідомляє AS.

В Іспанії прийняли принципове рішення про догравання сезону. Першим матчем після тривалої паузи стане севільске дербі між Севільєю та Бетісом.

Планується, що чемпіонат Іспанії 2019/20 повинен завершитися 18–19 липня. Таким чином, 11 турів команди зіграють за 40 днів. ,

Новий сезон розпочнеться 12 вересня.

Поточний сезон іспанської Ла Ліги призупинили в середині березня через пандемію коронавірусу. У таблиці чемпіонату лідирує Барселона, яка випереджає Реал на два очки.

Нагадаємо, Барселона визначилась з майбутнім Фаті.