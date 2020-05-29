Ультрас ЦСКА взяли участь у стрілянині в Броварах

Джерело - Чемпіон.
Представник ультрас ЦСКА були помічені під час конфлікту у Броварах.
Про це повідомляє Swem Awayan у Facebook.
"Проблема участі людей з фанатської середовища в подібних заходах - не нова. Почалося це ще в другій половині 2000-х…Механізми, як людей підтягують на таке, думаю, пояснювати не треба: в деяких випадках - відсутність інтелекту, а в основному - відсутність певних моральних цінностей (часто і перше і друге разом), плюс можливість заробити "легких грошей" - роблять свою справу.
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На жаль, спортивні зали стали однією з основних кузень кадрів для цього. На жаль, цього часто сприяють і самі тренера і "спортсмени", які є сполучною ланкою між "людьми з грошима" і гарматним м'ясом із залів. Тим самим ганьблячи і очорнити ту позитивну роль, яку має відігравати спорт і зокрема - бойові мистецтва, в житті молоді. Як результат - на відео з таких заходів ми дуже часто бачимо спортивного вигляду міцних молодих хлопців.
І хоч я прикріпив фото представника ультрас ЦСКА, я знаю що і в моєму руху - фанатів Динамо, це явище, на жаль, було і є", - йдеться в повідомленні.
Відзначимо, що сьогодні, 29 травня, у Броварах на Київщині сталася стрілянина за участю близько сотні осіб, які займаються пасажирськими перевезеннями, 3 чоловіків отримали поранення.