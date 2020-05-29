Павелко: Українські арбітри пройшли тестування на коронавірус

Джерело - footballua.tv.
Всі судді здали негативні тести на коронавірус й успішно готуються до майбутніх матчів.
Про це розповів президент УАФ Андрій Павелко.
"Я знаю, що сьогодні у нас є повне тестування арбітрів. Тестування як на коронавірус, так і їх фізичної форми.
Актуально: Шахтар - Динамо Київ: онлайн-трансляція матчу 24 туру УПЛ
Новини тільки позитивні. Всі тести пройшли добре. Сподіваюся, найближчим часом побачимо наших арбітрів у справі", - сказав Павелко.
Нагадаємо, Динамо закриється на клубній базі перед матчем із Шахтарем.