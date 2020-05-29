Павелко: Українські арбітри пройшли тестування на коронавірус

Всі судді здали негативні тести на коронавірус й успішно готуються до майбутніх матчів.

Про це розповів президент УАФ Андрій Павелко.

"Я знаю, що сьогодні у нас є повне тестування арбітрів. Тестування як на коронавірус, так і їх фізичної форми.