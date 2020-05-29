Ліга запропонувала скасувати дію норми регламенту

УПЛ звернулася до УАФ з двома проханнями зі зміни регламенту.

Про це повідомляє Sport Arena.

Ліга просить виконком УАФ дозволити вносити в заявку замість 7 запасних - 9 футболістів. Це пов'язано з тимчасовим дозволом проводити по 5 замін в матчах УПЛ.

Також ліга запропонувала скасувати дію норми регламенту, за якою основний стадіон, де проводять домашні матчі, повинен бути розміщений на території населеного пункту за місцем державної реєстрації клубу.

Ця пропозиція пов'язана з різною готовністю деяких областей України до ослаблення карантину.

Раніше, протокол МОЗ з обмеженням щодо осіб старше 60 років обов'язковий для виконання.