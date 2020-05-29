Три стадіони в Україні обладнали відповідно до технічних вимог VAR

У 24 турі УПЛ VAR працюватиме на матчах Шахтар - Динамо (на НСК Олімпійський) і Олександрія - Зоря (на стадіоні Ніка).

Про це заявив президент УАФ Андрій Павелко.

"За час, який був на карантині, ми працювали з Олександрією. Минай, де відбудеться 1/2 Кубка України, у якого також не було системи VAR, Маріуполь, де також треба забезпечити роботу системи.

Увесь час ми з ними були на контакті, відповідні служби виїжджали на місця й робили все, щоб при поновленні чемпіонату ми могли забезпечити роботу ВАР на цих іграх. Тепер є підтвердження, що Олександрія, Маріуполь і Минай готові прийняти систему і надати технічне забезпечення матчів.

Окрім того, за час карантину і самі автомобілі ВАР пристосували до умов карантину - машини переобладнано, аби забезпечити безконтактне перебування арбітрів у салоні", - зазначив Павелко.