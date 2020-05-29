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Тете: Шукаємо клуб, де я був би головним героєм, ключовим у команді

Сьогодні 11:33 977 0
Вінгер Шахтаря заговорив про можливий відхід з клубу
Тете: Шукаємо клуб, де я був би головним героєм, ключовим у команді
#Тете, #Шахтар

Джерело - GauchaZH.

20-річний бразильський вінгер Шахтаря Тете не хотів підвищення зарплати, крім можливості тренуватися і грати.

Про це заявив сам футболіст.

"Я не хотів підвищення зарплати, я нічого не хотів, крім можливості тренуватися і грати. Але президент сказав, що наразі це неможливо. Вони дивилися в іншу сторону, отримавши пропозицію з Європи, за якою за мене готові були заплатити. У нас не було навіть можливості обговорити це. Це стало останньою краплею.

Гаманець для мене - це інша ситуація. Єдине, що я зробив, так це приніс гроші для клубу. Вболівальники іноді розуміють все неправильно, тому що приймають тільки сторону клубу, а не футболіста. Мені дуже сумно, що я не отримав тієї оцінки, яку очікував. Після стількох років роботи в клубі, голів і мрії про професійну гру, мені дуже сумно. Але зараз я в Європі і дуже щасливий, тому що це крок, який хоче зробити будь-який футболіст", - розповів Тете.

Раніше повідомлялося, що Шахтар не бажає відпускати Тете.

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