Соль: Шахтар відірвався від нас, а тому мета Динамо - бути другим

Джерело - AS.
Мета київського Динамо у нинішньому сезоні УПЛ бути другим, щоб грати в Лізі чемпіонів.
Про це заявив нападник Динамо Фран Соль.
"Розіграш української Прем'єр-ліги планується закінчити 12 липня (насправді на сайті УПЛ останній тур датований 19 липня - прим. ). Зараз ми знаходимося на другому етапі чемпіонату, за підсумками якого визначиться переможець. Однак Шахтар вже відірвався від нас, а тому мета Динамо - бути другим, щоб грати в Лізі чемпіонів.
Звичайно, буде не дуже приємно грати без уболівальників. Кожен гол у футболі - це радість, пристрасть. Можна сказати, диво", - зазначив Соль.
У нинішньому розіграші УПЛ на рахунку Соля 12 матчів і 1 забитий м'яч.
Нагадаємо, що після 23 турів відрив Шахтаря від Динамо і Зорі, які ділять 2-3 місця, становить 13 очок.
Раніше, Динамо закриється на клубній базі перед матчем із Шахтарем.