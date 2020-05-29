Соль: Шахтар відірвався від нас, а тому мета Динамо - бути другим

Мета київського Динамо у нинішньому сезоні УПЛ бути другим, щоб грати в Лізі чемпіонів.

Про це заявив нападник Динамо Фран Соль.

"Розіграш української Прем'єр-ліги планується закінчити 12 липня (насправді на сайті УПЛ останній тур датований 19 липня - прим. ). Зараз ми знаходимося на другому етапі чемпіонату, за підсумками якого визначиться переможець. Однак Шахтар вже відірвався від нас, а тому мета Динамо - бути другим, щоб грати в Лізі чемпіонів.

Звичайно, буде не дуже приємно грати без уболівальників. Кожен гол у футболі - це радість, пристрасть. Можна сказати, диво", - зазначив Соль.